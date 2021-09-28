9 октября в Заозерске пройдёт второй этап проекта «Творческая осень»

Более 30 бесплатных творческих мастер-классов и лекций пройдут в Заозерске в рамках нового проекта для женщин, проживающих в ЗАТО. Организатор мероприятия – Единый волонтёрский центр Мурманской области.

«Творческая осень» – продолжение серии интерактивных конференций «Звезда Севера». Первый этап проекта прошел в сентябре в Полярном (ЗАТО Александровск), в нём приняли участие более 20 преподавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и области. Второй площадкой проведения станет Заозерск. Завершится «Творческая осень» в ноябре.

Осенний проект направлен на поиск путей для самореализации женщин, живущих в ЗАТО, с помощью творчества. Каждый месяц добровольцы приезжают в новый город и безвозмездно делятся своими навыками. Во время уроков участницы познакомятся с различными техниками живописи, попробуют новые стили танцев, научатся раскрывать себя с помощью приёмов актерского мастерства. При этом программа каждого этапа проекта различается. В Заозёрске мастера проведут более 30 уроков, в том числе с авторским мастер-классом по технике речи выступит радиоведущая Анна Будовская.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, организаторы активно вовлекают в проект местных преподавателей, чтобы они смогли продолжать давать творческие уроки и после завершения мероприятия.

Второй этап проекта «Творческая осень» состоится в городском центре культуры Заозерска 9 октября, начало в 13.00 (ул. Ленинского Комсомола, 16).