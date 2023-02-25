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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.23 16:00

9 предпринимательских проектов получили финансирование на приобретение франшизы по итогам региональных грантовых конкурсов

9 предпринимательских проектов получили финансирование на приобретение франшизы по итогам региональных грантовых конкурсов в 2020-2022 годах.

Конкурсы организует Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом. 

С 2020 по 2022 год в ходе проведения трёх конкурсов к участию допущено и рассмотрено комиссией 78 заявок от предпринимателей Мурманской области на сумму 70,2 млн рублей. Проекты 9 победителей получили финансирование в размере 8,4 млн рублей. из областного бюджета, при этом в рамках их реализации создано 19 рабочих мест.

Максимальный размер субсидии для одного заявителя составляет 1 млн рублей при условии софинансирования грантополучателем не менее 20% расходов на реализацию проекта.

Субсидия предоставляется на безвозмездной основе на финансовое обеспечение расходов по договору франчайзинга по следующим направлениям: оплата паушального взноса; аренда помещений (не более 15% от суммы субсидии); оплата коммунальных услуг (не более 5% от суммы субсидии); расходы на рекламу; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.); приобретение прочего инвентаря; ремонтные работы (с предварительным расчетом-сметой).

Среди проектов, которые получили финансовую поддержку – медицинский офис CMD. Он открыт в 2021 году по франшизе федеральной сети «Центр молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии РФ» в Первомайском округе Мурманска. Центр оказывает жителям города и области высококвалифицированные услуги по лабораторной диагностике на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Компания «Синтез-Мурман» получила областной грант на приобретение франшизы в 2020 году, привела к соответствие санитарным требованиям помещение на ул. Беринга, закупила новейшее оборудование и получила лицензии на новые виды деятельности. Новый медицинский офис оборудован смотровыми и диагностическими кабинетами (урология, гинекология, УЗИ, ЭКГ): пациенты могут не только сдать пробы на диагностику, но и получить узкопрофильные консультации специалистов.

Также в числе получивших финансирование – медицинская организация ООО «ВИАЛ» из Оленегорска, работающая под брендом лаборатории «Гемотест» – федеральной медицинской компании, выполняющей медицинские анализы: от клинического анализа крови до выявления генетических патологий. Проект был запущен в 2022 году, и за полгода работы медицинское отделение лаборатории «Гемотест» стало очень востребовано жителями города. На сегодняшний день отделение осуществляет забор биологического материала для проведения более 2000 видов анализов. Планируется введение дополнительных медицинских услуг, таких как подкожное, внутримышечное и внутривенное введение лекарственных препаратов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, фирменный магазин «Чистая Польза» в торговом центре «Форум» Мурманска также получил финансирование по итогам регионального конкурса. Он открыт по франшизе индивидуальным предпринимателем Алексеем Алексеевым. Политика компании заключается в предоставлении потребителям бытовой химии и косметики для волос и тела высокого качества, минуя переплаты за дорогостоящую упаковку, услуги дистрибьюторов и прочие расходы, влияющие на конечную стоимость. В продаже всегда есть бытовая химия в розлив, что позволяет не только экономить на приобретении, но и заботиться о снижении количества пластиковых отходов. Повторное и многократное использование пластиковой тары будет поддерживаться различными акциями и скидками.

Подробная информация об итогах реализации программы и успешных проектах опубликована по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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