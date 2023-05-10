9% работающих женщин пришлось столкнуться с негативной реакцией работодателя на их беременность

Каждая вторая россиянка рассказывает своему руководителю о предстоящем уходе в декрет ещё в первом триместре беременности. Работодатели 4 из 10 женщин реагировали на эту новость положительно, столкнуться с негативом довелось 9%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 женщин, имеющих детей.

О предстоящем пополнении в семье каждая вторая беременная женщина (51%) сообщает своему работодателю ещё в первом триместре. Во втором триместре делятся радостной новостью 13%, и лишь 4% хранят секрет до 7-го месяца.

Работодатели на новость о скором материнстве сотрудницы чаще реагируют положительно: о том, что руководитель искренне порадовался за них, рассказали 43% опрошенных. Ещё 27% сообщили, что работодатель отреагировал нейтрально. Каждая одиннадцатая (9%) столкнулась с негативной реакцией.

Коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье ещё более позитивно: по словам 6 из 10 женщин (60%), сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. Каждая пятая (19%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 3% почувствовали негатив.

Время проведения опроса: 25 апреля — 4 мая 2022 года.