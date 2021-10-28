9 резидентов, более 100 млрд инвестиций и около 5000 рабочих мест - Андрей Чибис провёл заседание наблюдательного совета ТОР «Столица Арктики»
Вопросы текущего состояния территории опережающего развития «Столица Арктики» 27 октября рассмотрели на третьем заседании наблюдательного совета, которое провёл губернатор Андрей Чибис.
«В общей сложности у нас в настоящее время зарегистрированы девять резидентов, общий объём инвестиций составляет более 100 млрд рублей, созданы почти 5000 новых рабочих мест, – отметил глава региона. – Ключевым резидентом ТОР у нас является компания «НОВАТЭК-Мурманск». Конечно, их проект достаточно уникальный с точки зрения инвестиций и технологий, создающий, по сути, новую историю нефтегазового комплекса».
Андрей Чибис добавил, что в рамках ТОР также проведены все подготовительные процедуры к реализации проекта ООО «Морской терминал ТУЛОМА». По словам губернатора, уже получено разрешение на строительство современного специализированного терминала навалочных грузов. Кроме того, в следующем году готовится стать резидентом ООО «Морской торговый порт Лавна» с проектом строительства комплекса перегрузки угля в морском торговом порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива.
«Принципиально важно, что мы сегодня также договариваемся о том, что любой инвестиционный проект, реализующийся на территории Мурманской области, а это, как правило, крупные проекты, мы в обязательном порядке структурируем для подготовки образовательных программ и обучения тех специалистов в высших учебных заведения, которые нужны сегодня для нашей экономики и реализации проектов резидентов ТОР» – подчеркнул Андрей Чибис.
В рамках мероприятия участники заседания также рассмотрели вопросы, связанные с определением доли иностранных работников, привлекаемых резидентами территории опережающего развития «Столица Арктики» и дальнейшим расширением границ ТОР для реализации инвестиционных проектов.
«Сегодня в заседании наблюдательного совета участвуют наши коллеги из прокуратуры, таможенной службы. Хочу их поблагодарить за такое конструктивное взаимодействие, благодаря которому в рабочем порядке быстро решаются возникающие вопросы. И, конечно, отдельная благодарность Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за плотную связь и недавно запущенный проект по арктической концессии в части энергоснабжения западного берега Кольского залива», – подытожил губернатор.