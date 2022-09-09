9 сентября – Международный день красоты

Международный комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО проявил инициативу и способствовал созданию Международного дня красоты (International Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября.

В этот день особенно приветствуется всё красивое, что доставляет эстетическое и нравственное удовольствие. Отметить необычный праздник можно походом в салон красоты или покупкой новой туалетной воды.

Специалисты Мурманскстата подготовили по этому замечательному поводу инфографику: по чём красота в Мурманской области.