9 сентября в Кировске состоится открытие третьей «Точки роста»

Теперь современное и технологичное образовательное пространство появится и в школе №2 микрорайона Кукисвумчорр в рамках национального проекта «Образование».

Ученики школы №2 уже успели оценить новые учебные пространства. Такие же пространства открыты в школах №7 и Хибинской гимназии.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, большая оборудованная лаборатория, кабинет физики, а также кабинет химии и биологии – всё это теперь доступно для детей благодаря федеральной и региональной поддержке, а также компании «ФосАгро».

– Очень важно, что у детей появляются новые возможности для получения знаний. Это касается не только оборудования. Было проведено обучение преподавателей. Появляется интерактивный канал связи с центрами обучения, которые делятся методиками современного образования. Всё это позволяет придерживаться современных стандартов обучения, – отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Администрацией Кировска направлена заявка на создание «Точки роста» в школе №10 посёлка Коашва.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265684%2Fwall-148376343_55895