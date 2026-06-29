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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 15:30

9-й микрорайон: в Североморске продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту теплосетей по программе реновации ЗАТО

Одна из самых больших зон теплоснабжения - 9-й микрорайон, который включает 66 многоквартирных домов в верхней части города - на ул. Инженерной, Адмирала Сизова, Полярной, Вице-адмирала Падорина, ул. Саши Ковалёва, ул. Адмирала Чабаненко, Северная. В настоящее время все они находятся без горячей воды.

Магистраль, которую сейчас меняют, была проложена в начале 1980 годов. При нормативе эксплуатации в 25 лет трубы исчерпали свой ресурс, из-за чего аварии на участке случались регулярно. К обновлению сетей 9-го микрорайона приступили в 2019-ом, фрагментами удавалось провести замену труб по 500-700 метров в год. Большим финансовым подспорьем стала программа реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом

Работы по замене теплотрассы ведутся на выходе из котельной, которая расположена в нижней части города.

- Фактически нам нужно громадный объём теплоносителя поднять с котельной на эту высоту и нагреть его до нужной температуры. Сейчас мы находимся как раз на выходе из котельной, ремонт именно на этом участке оставляет такое большое количество жителей без горячей воды, - поясняет директор североморского филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» Сергей Варламов.

Как отмечает администрация муниципалитета, часть работ выполнялась путем параллельной прокладки ещё до окончания отопительного сезона. Самые трудоёмкие работы требуют полной остановки котельной и предполагают ограничение автомобильного движения.

- Ночные работы связаны с узкой дорогой. Здесь мы не можем организовать движение, чтобы одновременно могла работать и техника, и люди, - объясняет Сергей Варламов. - Поэтому приходится ночью перекрывать дорогу для укладки труб. Более того, у нас по плану в ближайшие субботу и воскресенье будет полностью перекрыто движение. Это нужно для того, чтобы перейти вот этот участок асфальта, чтобы заложить под него новые плиты. Сейчас готовится соответствующее распоряжение главы города. Это ещё такая одна достаточно непопулярная работа, но её нужно обязательно сделать.

По словам директора североморского филиала «Мурманэнергосбыта», работы идут по графику. Задача минимум – дать жителям 9-го микрорайона воду к обещанному сроку - 20 июля, как максимум – ко Дню ВМФ также закрыть разрытия, восстановить дорогу и асфальтовое покрытие на ней.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19840-kapitalnomu-remontu-teplosetey-9-y-mikroaryon/

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