9-й Праздник Севера и 64-й Праздник Севера учащихся завершится на торжественной церемонии 13 апреля в Ледовом дворце спорта

Программа этого года была насыщена мероприятиями. Так, с 15 по 17 марта на стадионе «Строитель» играли в хоккей с мячом. На лёд вышли команды хоккеистов из Мурманска, Мончегорска, Москвы и Северодвинска.

В конце марта состоялся двухдневный 50-й Мурманский лыжный марафон. В нём выступили лыжники из 69 субъектов России, а также участники из Грузии, Германии, Польши, Словакии, Австралии, Норвегии и Республики Беларусь.

В рамках 64-го Праздника Севера учащихся в Мурманске состоялись соревнования по сноуборду. В них участвовали 25 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет, все они — воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

В лыжных гонках в Долине Уюта приняли участие 446 юных спортсменов из 7 регионов России, а также из Белоруссии и Мурманской области. В командном зачете сборная Мурманска одержала победу.

На ледовой арене «Метеор» прошёл чемпионат по хоккею с мячом, где встретились команды юношей 11-12 лет. Победителем стала команда «Маяк» из мурманской спортивной школы №6.

4 и 6 апреля в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся проходили соревнования по биатлону в Долине Уюта. В них приняли участие более ста спортсменов из Москвы, Мурманской и Архангельской областей, Карелии и Республики Беларусь. В первый день биатлонисты соревновались в гонке преследования. Во второй — вышли на спринтерские дистанции.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27126&page=1