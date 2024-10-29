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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.24 11:00

9 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей завоевали заполярные спортсмены на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по универсальному бою. Соревнования, посвященные Дню народного единства, проходили с 24 по 27 октября. Заявить своё право на место пьедестала решили более 300 участников из 23 регионов.

Сборная команда Мурманской области под руководством своих тренеров Ивана Мазяркина и Дмитрия Федяя достойно представила регион в конкурентной борьбе.

Версия «лайт» завершилась для наших спортсменов следующими результатами. Золотые медали завоевали Светлана Смирнова, Ульяна Щербенёва, Георгий Шашков, Варвара Гусак. Серебряные медали забрали Иван Шпунтов, Кристина Виноградова, Виктория Мартынова, Матвей Костиков, Дмитрий Сорокин. Бронзовые призёры – Георгий Ильичев и Андрей Коробицын.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в  классической версии победу одержали Денис Макаров, Марк Бобров, Светлана Смирнова, Ульяна Щербенёва, Евгений Казаченко. Серебряные медали завоевали Александр Сорокин, Кристина Виноградова, Виктория Мартынова и Виктория Жбанова. «Бронзу» – Расул Чупанов, Тимофей Збудовский, Никита Микитенко, Георгий Ильичев, Георгий Шашков, Дмитрий Сорокин и Андрей Коробицын.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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