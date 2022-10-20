Мурманская область. Арктика (16+)20.10.22 08:45
90 лет! «Дворец зажигает огни»
В этом году Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова отмечает юбилей.
По традиции, праздник артисты «Кировки» отметят на сцене - главным подарком «юбиляру» станут выступления творческих коллективов, которые многие годы живут, растут и развиваются в стенах заполярного Дворца культуры.
Юбилейный концерт «Дворец зажигает огни» пройдёт 7 ноября в 19.00.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263284%2Falbum-139605315_00%2Frev
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
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Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
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Прекрасный материал, всем добра!
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