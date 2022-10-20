90 лет! «Дворец зажигает огни»

В этом году Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова отмечает юбилей.

По традиции, праздник артисты «Кировки» отметят на сцене - главным подарком «юбиляру» станут выступления творческих коллективов, которые многие годы живут, растут и развиваются в стенах заполярного Дворца культуры.

Юбилейный концерт «Дворец зажигает огни» пройдёт 7 ноября в 19.00.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263284%2Falbum-139605315_00%2Frev