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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 17:30

90 лучших молодых ребят из нашей области представят Заполярье в Сочи на всемирном фестивале молодёжи

Фестиваль будет проводиться на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта.

«Вы – наше будущее! Именно от вас зависит, каким будет Заполярье, какая будет наша страна. Всемирный фестиваль молодёжи проводится именно для того, чтобы собрать самую активную, ответственную, вовлеченную в жизнь своей страны молодёжь. Я желаю вам быть достойными представителями Кольского Заполярья, чтобы о вас вспоминали с теплотой по всей стране и всему миру. Желаю вам хорошей дороги и новых впечатлений!» – сказала, обращаясь к участникам, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Кандидаты прошли непростой отбор. Испытания состояли из шести этапов, среди которых портфолио, эссе и видеовизитка. На основе полученной информации от кандидатов формировался рейтинговый список участников. И заключительный этап – формирование делегаций. Из огромного количества заявок организаторы отобрали ребят, которые набрали самое большое количество баллов во время конкурсного отбора, то есть лучших из лучших. Предпочтение отдавалось самым деятельным и общественно активным ребятам, которые достойны представлять Россию на фестивале международного уровня.

Напомним, помимо участников делегации от Мурманской области на фестиваль также отправились 30 добровольцев, которые будут оказывать помощь организаторам грандиозного мероприятия.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, всемирный фестиваль молодёжи – самое масштабное молодёжное событие в мире, которое проводится по Указу Президента России Владимира Путина.

Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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