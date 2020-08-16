90 правовых экспертиз в первом полугодии провело Министерство юстиции Мурманской области

Региональное Министерство юстиции в рамках работы по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области провело 90 правовых экспертиз в первом полугодии 2020 года.

По результатам проведенных проверок сотрудники министерства подготовили 66 положительных заключений, а в 24 муниципальных нормативных правовых актах выявили несоответствия Конституции РФ, федеральному и региональному законодательствам и уставам муниципалитетов. Копии отрицательных экспертных заключений направлены в прокуратуру Мурманской области для использования в надзорной деятельности.

Всего в первом полугодии 2020 года в регистр поступило 2668 муниципальных правовых актов из них включено в регистр 2579 актов, 164 акта отнесены к числу не подлежащих включению в регистр. 85 муниципальных нормативных правовых актов, представлено в областное Министерство юстиции с нарушением установленных сроков.