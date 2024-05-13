90 процентов опрошенных портовиков удовлетворены качеством питания в столовых ММТП

Дирекция по персоналу Мурманского морского торгового порта подготовила результаты опроса об удовлетворенности работой Комбината общественного питания предприятия (КОПиТО), который проводился в апреле 2024 года.

Согласно полученным данным, подавляющее большинство портовиков, а именно 84 процента, пользуются услугами двух столовых, которые расположены на территории грузовых районов №1 и №2 ММТП. Почти 70 процентов опрошенных отметили, что довольны ассортиментом блюд, напитков и, особенно, выпечки. Причём вкусным ассортиментом румяных булочек, маковых рулетов, разнообразных пирогов довольны и вовсе 80 процентов участников опроса. Столь же высокие отметки касаются удовлетворенности качеством питания – от 82 до 90 процентов. 93 процента участников опроса считают высоким качество обслуживания и выразили благодарность работникам КОПиТО.

Отметим, что ежедневно посетителям столовых, которые расположены на территории ММТП, предлагают широкий ассортимент блюд. Он включает пять-шесть салатов, два первых блюда и десять вторых, в том числе, из рыбы, мяса, субпродуктов. В обязательном списке - овощное блюдо, блюда из творога, яиц, мучные кулинарные изделия: блинчики, вареники и др. На выбор посетителей - минимум четыре гарнира и разнообразные напитки: чай, кофе, молоко, компот, морс. А ещё ежедневно - 10-15 наименований различной выпечки: пирожки с разными начинками, коврижки, пиццы и другие. Ежедневно 27 сотрудников Комбината общественного питания ММТП кормят свыше 600 человек.

«Организация качественного питания в порту – этой очень важный элемент работы предприятия. Совместно с руководством Комбината мы уделяем этому большое внимание. Более того, с начала этого года каждый работник ММТП, который приходит в столовую, получает скидку до 50 процентов. Приятно, что наши усилия получают достойный отклик», - сказала заместитель исполнительного директора по персоналу ММТП Инга Русакевич.

В качестве комментариев и предложений портовики высказали свои пожелания относительно организации процесса питания в столовой, качества и ассортимента блюд. В частности, они высказывают пожелания расширить ассортимент диетических блюд и десертов, добавить блюда из овощей и др.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254842%2Fwall-149919532_3865