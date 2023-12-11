90% работников ММТП участвуют в волонтёрском движении

Операционный директор АО «Национальная транспортная компания» Андрей Черников встретился с активистами волонтёрского движения Мурманского морского торгового порта.

В этом году компания отмечает первое пятилетие участия в волонтёрском движении. Как было отмечено, девять из десяти сотрудников ММТП принял участие в одной или более социальных и благотворительных акциях. Наиболее активные получили награды и памятные знаки от руководства НТК.

Среди наиболее заметных проектов можно выделить: поддержка пожилых жителей Мурманска «Мы вместе»; проведение праздника спорта и добра «Слушай сердцем»; сохранение чистоты природных водных источников «От родника до океана» и профилактические действия по сбережению зелёных насаждений «Чистый лес – территория без огня».

Многие активисты ММТП получили федеральные и региональные награды. По мнению Андрея Черникова, волонтёрский опыт мурманчан может быть применен в других регионах присутствия НТК.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253817%2Falbum-149919532_300138667%2Frev