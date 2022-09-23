+90 рублей: индексация ж/д тарифов позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионах и обновить подвижной состав

Тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 октября 2022 года будут проиндексированы на 6,52%. Об этом говорится в проекте приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Дополнительная индексация тарифов, сборов и платы на работы (услуги), на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах устанавливается с 1 октября 2022 года в размере 6,52%», говорится в документе.

Индексация распространяется на тарифы компаний: ОАО «Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), АО «Пассажирская компания «Сахалин», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Как пишет «РГ», ФАС подсчитала, во сколько обойдётся пассажирам индексация ж/д тарифов.

Размер дополнительной индексации тарифов, сборов и платы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах будет в два раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. «Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в 2 раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. В пересчёте на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей», - отметили в ведомстве.

Новые тарифы будут действовать после завершения летнего сезона - с 1 октября 2022 года.

В ФАС полагают, что индексация тарифов позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионах. Кроме того, компании смогут обновить подвижной состав.