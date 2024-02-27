90 северян вошли в делегацию Мурманской области на Всемирном фестивале молодёжи

90 северян вошли в делегацию Мурманской области на Всемирном фестивале молодежи, также от региона участвуют 30 волонтёров. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Масштабное событие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Сочи, участниками станут порядка 20 тысяч российских и иностранных молодежных лидеров в различных сферах. В прошлый понедельник, 19 февраля, состоялся телемост с делегатами фестиваля из Колумбии и Панамы. В прямом эфире мы обсудили вопросы, касающиеся подготовки к Всемирному фестивалю, познакомились с участниками подшефных стран. Более тесное знакомство пройдет на самом фестивале, где наши ребята представят иностранной делегации Мурманскую область сквозь призму ее культуры, кухни и промышленных достижений», – подчеркнул глава региона.

В рамках событий фестиваля 6 марта состоится ненаучная сессия «Молодая Арктика», которая пройдёт в павильоне «Росатома». Её партнёром выступит Единый волонтёрский центр Мурманской области.

«Участники в динамичном формате лекции ТЕД узнают, как увлекательно и с пользой провести время в нашем регионе. Также Всемирный форум молодёжи доберётся и до Кольского края. С 12 по 16 марта Мурманскую область посетят 32 иностранных гостя из 26 стран-участников в рамках региональной программы. Для гостей мы подготовили обширную и разнообразную программу», – сообщил Андрей Чибис.

В делегацию Мурманской области вошли молодые представители разных профессиональных направлений: спортсмены, политики, ученые, предприниматели, преподаватели, наставники, IT–специалисты, представители медиасферы, экологи, участники молодежных общественных объединений и НКО, рабочая молодёжь, представители актива «Движения первых».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 2 марта на фестивале будет организовано гастропространство, в котором каждый желающий сможет попробовать многонациональную кухню России. Объединенная команда из 9 рестораторов и шеф-поваров Мурманской области представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукты Баренцева моря и продукты от региональных производителей. Кроме того, в рамках фестиваля будет реализована программа культурного шефства над делегациями иностранных государств. Мурманская область будет активно взаимодействовать с участниками из Колумбии и Панамы.

Фото: https://gov-murman.ru