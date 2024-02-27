В январе годовая инфляция в Мурманской области ускориласьПрезидент России указом определил границы Ленинградского и Московского военных округов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 16:35

90 северян вошли в делегацию Мурманской области на Всемирном фестивале молодёжи

90 северян вошли в делегацию Мурманской области на Всемирном фестивале молодежи, также от региона участвуют 30 волонтёров. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Масштабное событие организовано по поручению Президента России Владимира Путина и пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Сочи, участниками станут порядка 20 тысяч российских и иностранных молодежных лидеров в различных сферах. В прошлый понедельник, 19 февраля, состоялся телемост с делегатами фестиваля из Колумбии и Панамы. В прямом эфире мы обсудили вопросы, касающиеся подготовки к Всемирному фестивалю, познакомились с участниками подшефных стран. Более тесное знакомство пройдет на самом фестивале, где наши ребята представят иностранной делегации Мурманскую область сквозь призму ее культуры, кухни и промышленных достижений», – подчеркнул глава региона.

В рамках событий фестиваля 6 марта состоится ненаучная сессия «Молодая Арктика», которая пройдёт в павильоне «Росатома». Её партнёром выступит Единый волонтёрский центр Мурманской области.

«Участники в динамичном формате лекции ТЕД узнают, как увлекательно и с пользой провести время в нашем регионе. Также Всемирный форум молодёжи доберётся и до Кольского края. С 12 по 16 марта Мурманскую область посетят 32 иностранных гостя из 26 стран-участников в рамках региональной программы. Для гостей мы подготовили обширную и разнообразную программу», – сообщил Андрей Чибис.

В делегацию Мурманской области вошли молодые представители разных профессиональных направлений: спортсмены, политики, ученые, предприниматели, преподаватели, наставники, IT–специалисты, представители медиасферы, экологи, участники молодежных общественных объединений и НКО, рабочая молодёжь, представители актива «Движения первых».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 2 марта на фестивале будет организовано гастропространство, в котором каждый желающий сможет попробовать многонациональную кухню России. Объединенная команда из 9 рестораторов и шеф-поваров Мурманской области представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукты Баренцева моря и продукты от региональных производителей. Кроме того, в рамках фестиваля будет реализована программа культурного шефства над делегациями иностранных государств. Мурманская область будет активно взаимодействовать с участниками из Колумбии и Панамы.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)63% жителей СЗФО позитивно относятся и готовы работать в малом бизнесе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область вошла в число лидеров рейтинга регионов России по доступности бензина-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 59 копеек, евро теряет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис представил проект газификации Мурманской области в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия»-PRO ЖКХ (18+)Программу капремонта МКД надо делить на две части, или На замену лифтов не хватает денег-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика