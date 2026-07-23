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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.26 17:00

«90 шагов в будущее»: на увлекательную деловую игру пригласили студентов, проходящих практику на Кольской ГМК и участвующих в профориентационной программе «Норникеля» «Профстарт»

Они примеряли различные профессии и искали оптимальные решения, выполняя пять заданий.

В этом году производственную практику в Кольской ГМК проходят 19 студентов, обучающиеся по профильным для компании направлениям в российских вузах и колледжах. Здесь они не только получают первый профессиональный опыт, но и новые знания, навыки и впечатления. В числе бонусов — участие в экскурсиях и познавательных мероприятиях. Одним из них стала игра «90 шагов в будущее», разработанная к юбилею «Норникеля».

— Мы проводим эту игру для студентов программы «Профстарт» начиная с 2025 года, когда компания отмечала 90-летие, — рассказала журналистам «Kn51» менеджер отдела по работе с молодёжью и развитию корпоративной культуры департамента по персоналу и социальной политике Кольской ГМК Анна Черных. — Это увлекательная карьерно-деловая игра, состоящая из пяти модулей. Ребята внутри команд делятся по направлениям, профессиям и решают производственные задачи. Мы делаем акцент на умение участников найти правильное, оптимальное решение, используя различные показатели, и погружаем их в нашу компанию, корпоративную культуру.

Игра собрала ребят с двух площадок – из Мончегорска и Заполярного. Разделившись на три команды, участники выполняли задания, связанные с различными циклами производства – от разведки месторождения до поставки металла клиенту. Игра пришлась по душе.

— Во время игры нам выдавали задания задачами, с похожими на те, которые решают на реальном производстве. Мы думали какие оптимальные варианты выбрать, чтобы наш проект был более успешным, чем у наших соперников, — рассказал «Kn51» Владислав Бодров. — Я выступал в роли энергетика, также у нас были горный инженер, логист… Борьба была упорной, мы интересно провели время, приобрели опыт работы в команде.

Студент рассказал, что приехал в Мурманскую область из Красноярска.

— Учусь на электроэнергетика на третьем курсе Сибирского федерального университета, – добавил он. — Прохожу практику в химико-металлургическом цехе. Здесь опытные наставники, хорошие условия труда, неплохая зарплата для стажировки и коллектив разносторонний. Помимо практики для нас устраивают много активностей. Так что мне всё нравится!

Впечатлениями от игры и участия в программе «Профстарт» также поделился третьекурсник Мурманского индустриального колледжа Назар Барышок:

– Сегодня в игре мы заняли первое место. Задания интересны своей концепцией, тем, что нужно посчитать, разобраться что будет лучше и выбрать нужный вариант. Прохожу практику в ремонтно-механическом цехе токарем. Нравятся условия, оборудование, то, что у нас чистый цех и отличный коллектив. В компании работают хорошие люди, которые все объясняют, показывают, то есть всегда можно подойти – тебе помогут. Я доволен.

В игре студенты улучшили навыки взаимодействия в команде и получили возможность ближе познакомиться с работой компании и ее профессиях. В завершении им вручили памятные подарки.

— Мы даём возможность практикантам продемонстрировать не только работу, которая связана с их прямыми обязанностями, но и умение принимать правильные решения командой, слышать друг друга, анализировать информацию, — отметила Анна Черных. — Считаем, что такие навыки помогают ребятам, которые заинтересованы в будущей самореализации и готовы развиваться дальше. Порадовало то, что участники игры показали прекрасные результаты, а также хорошую скорость и быстроту принятия правильных решений.

Впереди ребят ждут ещё немало интересных событий, в числе которых экскурсии на производство и увлекательные поездки по Кольскому краю.

 

Фото: (Анна СОЛОВЬЕВА, интернет-издание «KN51.RU»): https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/545327/#&gid=1&pid=4

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