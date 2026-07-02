90 специалистов трудоустроены по нацпроекту «Кадры» в Мурманской области

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области подвёл результаты работы в рамках нацпроекта «Кадры» за первое полугодие 2026 года.

Ключевые направления – привлечение кадров из других регионов, субсидирование найма отдельных категорий граждан и профессиональное обучение, благодаря им трудоустроены либо сохранили занятость более 90 северян.

Благодаря программе «Мобильность 2.0» в Мурманскую область переехали и трудоустроились на местные предприятия 8 специалистов из других регионов страны. А субсидии работодателям за найм отдельных категорий граждан получили 10 предприятий.

«Самым востребованным направлением нацпроекта «Кадры» в заполярной службе занятости остаётся профессиональное обучение и дополнительное образование. В рамках нацпроекта обучение завершили 79 жителей области, из них 73 уже трудоустроены либо сохранили занятость», – отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, все меры поддержки для граждан бесплатны и доступны в любом кадровом центре региона. Записаться на обучение или получить консультацию по программам поддержки можно на портале «Работа России» или лично в службе занятости.





Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/570401/#&gid=1&pid=2