90 спортсменов со всей России примут участие в трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка»Нужны ли заполярным городам муралы: опрос общественного мнения
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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.22 08:45

90 спортсменов со всей России примут участие в трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка»

16 июля в рамках масштабного фестиваля «Териберка» пройдёт IV трейловый забег «Вызов Арктики». Все слоты для участия в уникальном мероприятии были закрыты практически сразу после открытия регистрации.

Бросить себе вызов и преодолеть трассы в 21,1 км и 10 км, почувствовав дыхание Северного Ледовитого океана, в этом году решились 90 спортсменов из Мурманской, Московской, Ленинградской, Оренбургской, Челябинской, Самарской областей, Пермского и Краснодарского краев и Республики Карелия.

Трейловый забег традиционно пройдёт по живописному маршруту, включающему заболоченный рельеф, горные тропы, скальные поверхности, каменисто-щебеночные россыпи, песчаный пляж и тундру. Старт забега в 13.00.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, первый трейловый забег в Териберке прошёл в 2018 году. Основная цель мероприятия – популяризация экстремальных забегов и бегового любительского движения как одного из самых полезных и доступных видов активности. Кроме того, уникальное мероприятие призвано показать красоту Кольского Заполярья и объединить любителей активного отдыха со всей России.

Ещё одна неотъемлемая часть мероприятия – экологический марафон, который пройдёт до и после забега. Кроме того, вся разметка дистанций будет обозначена из биоразлагаемой целлюлозной ленты, используемой в заповедниках и рекреационных зонах.

Для победителей, призёров и участников предусмотрены подарки от партнёров забега. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Мурманской области и АНО «Спорткульт51».

 

Фото: https://vk.com/teriberkatrail?z=photo-166796874_457243018%2Falbum-166796874_0%2Frev

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