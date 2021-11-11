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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 11:00

90 тысяч северян обратились в Центр управления регионом Мурманской области за первый год его работы

Центр управления регионом (ЦУР) за первый год работы обработал около 90 тысяч сообщений. В первую пятерку по числу обращений жителей вошли темы «Благоустройство», «ЖКХ», «Дороги», «Здравоохранение» и «Социальное обслуживание».

«Одна из основных задач ЦУР – сократить время реакции органов власти на сообщения граждан и ускорить решение проблем жителей. В этом нам помогают и сами северяне: люди детально описывают проблему, указывают адрес, сопровождают свое обращение фотографиями, что значительно повышает эффективность работы», – отметил заместитель руководителя Центра управления регионом Мурманской области Дмитрий Каменский.

За последний год число задержек размещения ответов на сообщения из соцсетей уменьшилось с 10 до двух процентов. Срок рассмотрения большинства жалоб сократился в три раза.  Специалисты Центра провели обучение для 228 профильных сотрудников муниципалитетов по повышению эффективности работы в соцсетях и качества ответов жителям.

Среди решенных при помощи аналитики ЦУР вопросов – субсидирование частных приютов для безнадзорных животных, планирование дорожных ремонтов с учетом мнения жителей и многое другое.

После анализа сигналов жителей в регионе была внедрена «Система мониторинга уборки территорий». Сегодня сообщения северян учитываются при планировании, организации и контроле снегоуборочных работ.

По результатам проведенного специалистами ЦУР на портале «Наш Север» опроса, в Мурманской области будет скорректирован порядок оплаты населением отопления по факту.

В ноябре 2021 года при участии ЦУР на портале «Наш Север» в тестовом режиме запущен раздел мониторинга реализации национальных проектов. В этом разделе любой желающий может оценить уровень их выполнения, поставить оценку, внести свои предложения почти по 600 объектам и мероприятиям – от строительства до закупки оборудования.

«Пожалуй, это один из лучших инструментов вовлечения жителей в реализацию нацпроектов. Данные, которые могут увидеть жители, по-настоящему «живые». То есть, это не некая картинка, которую хочется показать лучше, чем она есть. Там все показано, как есть», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Никипелова.

В планах – создание инструмента вовлечения жителей в планирование дорожных работ. С его помощью жители смогут определять первоочередные участки, требующие ремонта, самостоятельно отмечая их на цифровой карте.

Как сообщает Центр управления регионом, аналитика Центра управления регионом, результаты социологических исследований используются, в том числе, при организации и проведении «прямых линий» с губернатором. Всего в этом году только в соцсетях прямые эфиры с главой региона посмотрели более 300 тысяч северян.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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