90% учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования в Мурманской области, уже стали участниками программы «Профессионалитет»

В ходе рабочей поездки в регион сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова ознакомились с результатом работ, которые велись в 2024 году в заполярных колледжах по программе «Профессионалитет».

«С 2023 года в Мурманской области были созданы семь кластеров для подготовки востребованных на рынке специалистов по программам среднего профессионального образования. Сегодня уже 90% колледжей и техникумов Заполярья являются участниками федеральной программы «Профессионалитет», – отметила сенатор.

Парламентарий подчеркнула, что благодаря федеральным программам и региональному стратегическому плану «На Севере – жить», реализуемому по поручению губернатора Андрея Чибиса, среднее профессиональное образование становится всё более востребованным. Так, в рамках приёмной кампании этого года по отдельным направлениям конкурс в учреждениях, реализующих программы СПО в Мурманской области, доходил до 11 человек на место. Во многом интерес обоснован обновлением инфраструктуры учреждений, высоким процентом трудоустройства выпускников по профессии и достойным уровнем оплаты труда молодых специалистов. Так, только по программе «Профессионалитет» открыто 79 современных лабораторий в колледжах и техникумах Кольского Заполярья, после выпуска к работе на предприятиях и учреждениях региона приступят не менее 85% сегодняшних студентов.

В частности, в 2024 году для подготовки за трёхлетний период 750 специалистов во взаимодействии с крупнейшими профильными учреждениями открыто девять учебно-практических зон в Мурманском медицинском колледже. Сенатор отметила высокую заинтересованность молодых северян в освоении таких востребованных на рынке профессий, как медицинская сестра, фельдшер, акушер, медицинский лаборант и фармацевт. Необходимые навыки студенты отрабатывают в пространствах, оснащённых большим числом современного оборудования и тренажёров, в том числе с использованием VR-технологий.

Специалистов для металлургической отрасли готовят в Кольском горнометаллургическом центре, созданном на базе Мончегорского политехнического колледжа. Кроме лабораторий геодезии и маркшейдерского дела, металлургической экспертизы, метрологии и контрольно-измерительных приборов здесь обновили столовую и информационно-библиотечный центр, близится к завершению ремонт общежития. Елена Дягилева обратила внимание на то, что ещё несколько лет назад учреждение вынуждено было продлевать приёмную кампанию из-за низкого интереса со стороны абитуриентов, поддержка со стороны правительства Мурманской области и промышленного партнёра АО «Кольская ГМК» позволила переломить ситуацию, значительно повысив не только число поданных заявок на поступление, но и средний балл студентов. За три года здесь планируется подготовить более 500 технологов, металлургов, специалистов по мехатронике и робототехнике, мастеров слесарных работ, машинистов крана, водителей автомобиля категории С, сварщиков и специалистов по горным работам.

В 2024 году существенно преобразилось и старейшее в Заполярье учреждение, готовящее кадры для рыбодобывающей отрасли с 1932 года. Елена Дягилева ознакомилась с результатом масштабных работ по созданию в Мурманском морском рыбопромышленном колледже им. И.И. Месяцева 17 современных лабораторий, где уже проходят подготовку будущие судоводители, механики, рыбоводы и монтажники. За трёхлетний период во взаимодействии с ГК «Антей» обучение здесь пройдут более 700 студентов.

«Подготовка специалистов велась на достойном уровне и до участия колледжей в программе «Профессионалитет». Но внедрение нового подхода к формированию и реализации образовательных программ, ориентированный на запрос участников реального сектора экономики, современное оборудование, новые лаборатории, уверенность в трудоустройстве после выпуска – всё это, несомненно, привлекает большее число ребят, делает процесс обучения более интересным и результативным. Успешно проведённые приёмные кампании этого и прошлого года позволяют с уверенностью назвать «Профессионалитет» эффективным инструментом для снижения кадрового дефицита в ключевых отраслях», – подчеркнула Елена Дягилева.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в 2025 году реализация программы «Профессионалитет» продолжится. Будет создано два кластера: «Мурманский строительный» на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота совместно с компанией «Самолет» и «Судостроение и судоремонт в Арктике» на базе Мурманского индустриального колледжа в партнёрстве с морским торговым портом «Лавна».

«Объём инвестиций в создание каждого кластера составит более 150 млн рублей, первые выпуски в рамках ФП «Профессионалитет» гарантируют трудоустройство 1,2 тысячи молодых специалистов для строительной и судостроительной отраслей. Кроме того, продолжим развитие инфраструктуры системы СПО за счёт средств регионального и федерального бюджетов: в ближайшие два года будет капитально отремонтировано семь зданий колледжей, включая три общежития. Условия для обучения молодых профессионалов должны быть всесторонне комфортными», – отметила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/