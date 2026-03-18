91% мурманчан уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизни

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что для подавляющего большинства мурманчан (91%) работа не является препятствием для счастливой жизни, наоборот, они уверены — баланс между ними достижим. Более того: 56% опрошенных считают, что можно жить хорошо только когда есть работа. Она воспринимается как социальная норма: две трети местных жителей (66%) отметили, что неправильно оставаться безработным, если есть доступные варианты трудоустройства.

Разница во взглядах на труд и жизненные приоритеты заметно проявляется в зависимости от возрастных групп. Молодое поколение в Мурманской области чаще признает допустимым не работать даже при наличии вакансий на рынке, предпочитая заниматься саморазвитием и хобби. Так, 37% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 39% среди 25-34-летних считают, что нормально находиться без работы даже при наличии подходящих вакансий. Среди более старших возрастных групп этот показатель существенно ниже: среди 35-44 лет — 28%, у 45-54 лет — 17%, а среди местных жителей 55 лет и старше — 20%.

В то же время у старшего поколения сохраняется более традиционное представление о том, что труд — это основа хорошей жизни. Этой точки зрения придерживается подавляющее большинство респондентов от 55 лет и старше (85%) и 45−54 лет (71%). Среди молодёжи так считают 57% опрошенных в возрасте 18−24 лет и 54% — 25−34 лет.

Отношение к работе меняется, когда речь заходит о балансе между занятостью и досугом. 61% опрошенных считают, что для комфортной жизни важнее иметь свободное время, чем быть трудоустроенным. Остальные 39% с этой точкой зрения не согласны. Мнения разделились неравномерно, что говорит об отсутствии единого приоритета в обществе. Во многом это зависит от возраста респондентов.

«Среди опрошенных 18-24 лет более половины (57%) считают, что для хорошей жизни важнее иметь свободное время, чем работу. У респондентов в возрасте 25−34 лет этот показатель составляет 60%. Далее процент снижается: среди 35−44 лет с утверждением согласны менее половины (45%) ответивших, в возрастной группе 45−54 лет — 39%, среди людей 55 лет и старше — лишь треть опрошенных (34%). Современная молодёжь отличается высокой гибкостью — ищет баланс между работой и личной жизнью и ценит гармонию во всем», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 1,9 тысячи россиян, в том числе из Мурманской области.