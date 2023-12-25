92 сотрудника медицинских организаций Мурманской области в этом году получили служебное жильё, 274 – воспользовались денежной компенсацией

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стало обеспечение жильём медицинских работников Мурманской области. Заместитель губернатора Елена Дягилева отметила, что в 2023 году 92 сотрудника медицинских организаций получили служебное жильё.

«Жилфонд для этой категории привлекаемых в регион специалистов мы готовим совместно с муниципальными властями и градообразующими компаниями. А пока приехавший специалист не получил служебное жилье, он может воспользоваться компенсацией стоимости аренды жилья. Этой мерой поддержки воспользовались за текущий год 274 медицинских работника», – пояснила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в Мурманской области медработники могут получать выплату на приобретение или строительство жилья до 50% первоначального взноса; стать участниками программы «Свой дом в Арктике» и получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта. В 2023 году сертификаты получили 27 медицинских работников. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить».

Подробнее об обеспечении жильём медицинских работников рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru