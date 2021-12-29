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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.21 09:00

9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года

На самой северной атомной станции в Европейской части России подвели предварительные итоги производственной деятельности за 2021 год. По прогнозу, годовой объём электроэнергии, выработанной на Кольской АЭС, составит 9,3 млрд кВтч в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Всего же с момента пуска крупнейшее энергетическое предприятие Заполярья произвело около 450 млрд кВтч электроэнергии.

«Уходящий год выдался стабильным и в то же время напряжённым. По-прежнему у нас остаются невостребованные мощности, и по-прежнему одна из основных стратегических задач и забот — это привлечение инвесторов для того, чтобы они брали нашу электроэнергию. Результаты работы в этом направлении в 2021 году можно назвать обнадеживающими», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В течение всего года энергоблоки Кольской атомной станции обеспечивали надежное энергоснабжение около 60 процентов потребителей в Мурманской области и на Севере Карелии, среди которых большинство крупных промышленных предприятий и муниципалитетов региона. Это результат успешной ремонтной кампании, проведенной на предприятии. За 231 день ремонта специалисты АЭС и подрядных организаций выполнили не только регламентное обслуживание всех 4-х энергоблоков, но и качественно провели ряд важных и уникальных работ по реконструкции и модернизации систем и оборудования станции. К числу таких работ относится замена генераторов собственного расхода и импульсно-предохранительных устройств парогенераторов.

В 2021 году Кольская АЭС уже в пятый раз стала лучшей атомной станцией России по культуре безопасности. В работе АЭС не было допущено аварийных ситуаций и несчастных случаев. Особое внимание на Кольской атомной станции уделяется реализации экологических проектов. Так, опыт использования электрокотельной в г. Полярные Зори позволил Кольской атомной электростанции стать призёром в номинации Национальной экологической премии «Чистый воздух» «Экотехнология».

В рамках цифровизации на Кольской АЭС продолжаются работы по реализации проекта концерна «Росэнергоатом» «Разработка и внедрение информационной системы поддержки эксплуатации АЭС». В систему входит комплекс программ, которые предназначены для организации безопасной работы на любом промышленном предприятии в соответствии с установленными правилами для всех отраслей.

В этом году работники Кольской АЭС неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов профессионального мастерства таких, как «REASkills – 2021», «AtomSkills – 2021», «WorldSkills Hi-Tech 2021», «Человек года Росатома» и др. За большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу сотрудники АЭС были отмечены государственными наградами.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее. В 2021 году подтверждено решение Правительства РФ о создании замещающих мощностей Кольской атомной станции. Проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию реактора средней мощности», - отметил директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук.

Кольская АЭС выбрана в качестве пилотной экспериментальной площадки для отработки технологии производства электролитического водорода, его хранения и транспортировки. Данная технология крайне важна, поскольку она подразумевает производство экологически чистого, «зелёного» водорода с использованием электроэнергии, выработанной АЭС, без выбросов углекислого газа. Уже полным ходом идут предпроектные работы, завершены предварительные инженерные изыскания по площадкам размещения, расположенных в зоне безопасности Кольской АЭС. Разработан концепт-проект стендово-испытательного комплекса, который будет способен производить 158 тонн водорода в год.

Тесное взаимодействие Кольской АЭС, администрации региона и города Полярные Зори позволило выполнить большой объём работ по улучшению комфортной городской среды, благоустройству территорий и общественных пространств в городе атомщиков.

«За последние несколько лет Кольская АЭС ежегодно вкладывает в различные социальные проекты более 120 миллионов рублей. Помимо этого, действует соглашение между правительством Мурманской области и госкорпорацией «Росатом» по перечислению в бюджет региона дополнительного налога на прибыль. Жители города видят, как меняется город благодаря этому сотрудничеству», - отметил Василий Васильевич Омельчук.

В этом году было отремонтировано более 10 дворовых территорий, покрашено несколько домов, приведены в порядок почти все муниципальные дороги, завершено создание объекта-инсталляции «Северное сияние» возле физкультурно-оздоровительного комплекса. Продолжается работа по наполнению нашего «Спортивного острова». Также за счет средств концерна «Росэнергоатом» в Полярных Зорях построена большая баскетбольная площадка «Оранжевый мяч». Продолжается обустройство городского парка с «Атомным островом», около 40 процентов работ уже завершены. Это будет тематическая зона отдыха, посвященная атомной энергетике.

В настоящее время на Кольской атомной станции в работе все четыре энергоблока. Электрическая нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1540 МВт.  Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

 

 

 

Фото: управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

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