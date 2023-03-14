93 заявки подано на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» – 2023

До 27 марта в муниципалитетах Мурманской области проведут отборочный этап конкурса. Комиссии определят по одному победителю в каждой номинации. В состав комиссий входят представители органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации.

Оргкомитет, возглавляемый заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой, до 7 апреля определит лидеров регионального этапа – они представят Мурманскую область на общероссийском этапе конкурса.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в этом году победителей определят по 9 направлениям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», «Приемная семья», «Спортивная семья», а также в специальной номинации «Отец года».

Победителей будут чествовать в конце года. Истории лучших семей войдут в почетную книгу «Семья года. Россия. 2023 год».

Фото: https://gov-murman.ru