94-летнего ветерана Великой Отечественной войны камнем убила 18-летняя правнучка

Следствием установлено, что 10 июля 2019 года обвиняемая,18-летняя жительница города Ковдора, с целью убийства своего 94-летнего прадеда - ветерана Великой Отечественной войны – и хищения принадлежащих ему денег, напала на него, нанесла камнем удар по голове. А когда пенсионер потерял равновесие и упал в прихожей, обвиняемая камнем нанесла ему ещё шесть ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемая, не найдя денег в квартире, скрылась с места преступления.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина, на первоначальном этапе следствия, благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и сотрудников подразделения уголовного розыска полиции, установлены обстоятельства преступления, а также лицо, его совершившее.

Криминалистами зафиксирована обстановка в квартире, изъяты предметы, сохранившие на себе следы преступной деятельности. По уголовному делу следствием получены заключения судебных экспертиз (медицинской, дактилоскопической, криминалистической). В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ковдорский районный суд Мурманской области.