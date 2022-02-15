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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.22 15:45

95 лет – заслуженному портовику

Сегодня исполняется 95 лет Ивану Петровичу Кравчуку - ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному портовику, который проработал в Мурманском морском торговом порту 37 лет.

Иван Петрович родился в селе Нестеровка Маньковского района Черкасской области Украины. В 1944 году был призван в ряды Красной Армии. Служил минометчиком в стрелковом полку, окончил школу младшего командного состава в Ваенге (Североморске). После демобилизации в 1951 году устроился работать в Мурманский морской торговый порт, где трудился на разных должностях, в том числе, инженером по учёту и организации обработки вагонов, начальником смены, стивидором. Активно участвовал в общественной жизни коллектива, где пользовался уважением и авторитетом.

 За период службы в Красной Армии Иван Петрович был награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья» и др. Столь же высокую оценку получила его работа в Мурманском морском торговом порту: «за добросовестное отношение к труду, выполнение своих обязанностей и надежную организацию погрузо-разгрузочных работ» Иван Петрович неоднократно поощрялся в приказах начальника порта, ему было присвоено звание «Лучший стивидор Министерства морского флота», он был отмечен знаками «Ударник 10-ой пятилетки, «Победитель социалистического соревнования», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту» и др.

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляют юбиляра, желают здоровья и благополучия!

 

 

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3921

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