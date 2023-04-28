95-лет! Старейшая библиотека Мурманска отмечает юбилей

Сегодня в Доме культуры «Первомайский» прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Центральной детской библиотеки города Мурманска.

Она была создана 8 мая 1928 года на основании резолюции об организации в Мурманске Детской центральной библиотеки, утвержденной заседанием политпросвета.

Помимо самой Центральной детской библиотеки на улице Беринга, 28 учреждение культуры объединяет 11 библиотек-филиалов, услугами которых пользуется 41 тысяча мурманчан.

Как сообщает администрация города Мурманска, за последние годы в областном центре проводится большая работа по обновлению пространств филиалов. Созданы современные модельные библиотеки, которые открывают массу возможностей для развития, самореализации и проведения досуга юных читателей. Детские библиотеки Мурманска сегодня — это культурный синтез, объединяющий в себе чтение, творчество и интеллект, это сочетание традиций и современных технологий.

Поздравить библиотеку в Дом культуры «Первомайский» пришли читатели, представители образовательных учреждений города, сотрудники библиотек и их коллеги.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24904&page=1