Мурманская область. Арктика (16+)18.07.24 09:30
95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, вернулись на Родину
При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщило Минобороны России, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.
Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Фото и видео: https://vk.com/mil
Комментарии
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Последние комментарии
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Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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