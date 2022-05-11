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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 17:00

97% заданий, созданных за прошлую неделю в региональной системе мониторинга уборки территорий, выполнено

Ход весенней уборки в муниципальных образованиях обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

О текущей ситуации, а также об итогах внеплановых выездных проверок доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

За прошедшую неделю для уборки территорий привлечено 442 единицы техники и 2951 человек персонала. Вывезено 6244 кубометров мусора.

Что касается системы мониторинга уборки территорий, сервис работает корректно. Функционал по созданию заданий на проведение работ по очистке тротуаров использовали по Мурманску, Печенгскому и Ковдорскому муниципальным округам, Кировску, Оленегорску, Мончегорску, Апатитам.

Всего за прошедшую неделю в системе создано 861 задание, из них выполнено на 100% – 834.

Алексей Лыженков подчеркнул, что в муниципалитетах продолжаются субботники. Так, в период со 2 по 6 мая мероприятия прошли в Коле, Кильдинстрое, Мурмашах, Пушном, Туломе, Никеле, Заполярном, Ловозере, Алакуртти. Убрано более 110 тысяч квадратных метров территорий, вывезено 274 кубометров мусора.

Во исполнение поручения главы региона Андрея Чибиса, данного на прошлом оперативном совещании, министерством энергетики и ЖКХ организованы еженедельные выездные мероприятия.

Проверены территории Североморска, Гаджиево, Полярного, Снежногорска, Оленегорска, Кандалакши, Алакуртти, Зеленоборского.

В Североморске и Гаджиево состояние территорий оценено как удовлетворительное. Замечания, выявленные в ходе рейда, устранены. В Полярном, напротив, придомовые территории находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Наличие мусора на зеленых зонах, песка на придомовых проездах, на площадках для сбора твердых бытовых отходов зафиксировано скопление мусора, сухой травы. В Снежногорске имеются места подтопления проездов, одна из контейнерных площадок на улице Октябрьской должным образом не оборудована.

«Хочу особо отметить Полярные Зори, единственный муниципалитет, где убрали даже смет. В городе чисто. Контейнерные площадки обслужены удовлетворительно», – подчеркнул Алексей Лыженков.

Немного хуже дела обстоят в Ковдоре, где администрация только приступила к уборке.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, как показала проверка, наиболее сложная ситуация сложилась в Зеленоборском, где зафиксировано большое количество мусора во дворах и на территориях общественных пространств.

Андрей Чибис ещё раз напомнил, что тема чистоты, в том числе и дворов, один из ключевых вопросов местного значения и органы местного самоуправления должны это обеспечивать. Также глава региона поручил до следующего оперативного совещания исправить все озвученные замечания.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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