99-летний ветеран из Мурманской области представил регион на юбилейном Параде Победы в Москве

9 мая 2025 года, в день 80-летия Великой Победы, Мурманскую область на главном параде страны в Москве представил участник Великой Отечественной войны Виктор Фёдорович Дикой из Апатитов.

Виктор Фёдорович родился в 1926 году в Красноярском крае в семье служащих. Мать работала учительницей, отец – в сельсовете. Призван в армию был осенью 1943 года в городе Абакан. Служил командиром орудия – 45-миллиметровой противотанковой пушки на 3-м Белорусском фронте. В ходе Белорусской операции в 1944 году принимал участие в Восточно-Прусской и Инстербургско-Кёнигсбергской стратегических операциях. Дважды был ранен.

День Великой Победы встретил в городе Раушен, ныне известном как Светлогорск в Калининградской области.

После войны работал в войсковых частях в Эстонии, в городах Москва и Харьков. Окончил Ленинградский политехнический институт имени М.И. Калинина. По распределению прибыл на работу в Мурманскую область, город Кировск. Трудился конструктором и главным механиком на обогатительных фабриках комбината «Апатит». Здесь же он встретил свою супругу Надежду Васильевну, с которой в 2024 году отметил бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Воспитал дочь, стал дедом двух внуков и прадедом трёх правнуков.

Боевые заслуги Виктора Фёдоровича отмечены медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией», Орденом Отечественной войны I степени (1985 г.) и юбилейной медалью «80 лет Победы» (2025 г.).

Министерство труда и социального развития Мурманской области сердечно поздравляет Виктора Фёдоровича с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и желаем бодрости духа и крепкого здоровья.

Фото (администрация города Апатиты): https://gov-murman.ru/info/news/