9,9 литра крови: отраслевую донорскую акцию «Пульсация» поддержали 22 человека

На площадке ФГУП «Атомфлот» в Мурманске 24 октября прошла отраслевая донорская акция «Пульсация». Кроме сотрудников «Росатомфлота» в ней приняли участие представители ФГБУ «ГлавСевморпуть», «Атомэнергосбыт» Мурманск и «Колатомэнергоремонт» - в общей сложности 22 работника.

Общими усилиями удалось собрать 9900 мл крови.

Как отметила руководитель проекта отдела коммуникаций ФГУП «Атомфлот» Оксана Геращенко, с каждой донорской акцией сотрудников, желающих сдать кровь, становится всё больше: «У нас на предприятии есть свои традиции добровольчества и благотворительности. В этот раз впервые к нам присоединились коллеги из «Колатомэнергоремонта». Отмечу, что многие наши доноры отказываются от компенсации на питание и полученные средства направляют на благотворительные нужды - детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, или в приюты для животных».

Напомним, проект «Пульсация» был запущен в рамках старта системного развития волонтёрского направления в Госкорпорации «Росатом» в 2018 году. Проект направлен популяризацию донорства крови и её компонентов среди работников предприятий атомной отрасли. В декабре 2021 года «Пульсация» заняла 1 место в номинации «Здоровье нации» в международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/10/25/11559-sotrudniki-predpriyatiy-rosatoma-proveli-v-murmanske-otraslevuyu-donorskuyu-akciyu-pulsaciya-v-hode-meropriyatiya-bylo-sdano-99-litrov-krovi/