99% вопросов по теме «Коронавирус» связаны с записью в лист ожидания на прививку от COVID-19 - ЦУР

С 13 по 19 марта Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1245 сообщений, полученных через портал «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Коронавирус» (47,5%), на втором – «Неубранный снег» (25%), на третьем месте – «ЖКХ» (14%), далее идут «Здравоохранение» (2%) и «Дороги» (2%).

Тема «Коронавирус» представлена вопросами по вакцинации (99%). Практически все обращения связаны с записью в лист ожидания на прививку от COVID-19.

В блоке «Неубранный снег» наиболее часто жители сообщали о проблемах вывоза снега, уборки дворов и общественных пространств.

«На прошедшей неделе на первый план вышли вопросы вывоза снега. Северяне жалуются на сугробы, выросшие во дворах после проезда спецтехники. В ряде случаев силы управляющих компаний брошены на расчистку дворов, а вывоз снега выполняется по остаточному принципу», – отметила Александра Никипелова.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в разделе «ЖКХ» поступали вопросы о ненадлежащем качестве или отсутствии отопления и горячей воды. В теме «Здравоохранение» северяне сообщали о сложностях с записью к врачу, указывали на нехватку специалистов.

В блоке «Дороги» жители региона интересовались вопросами ремонта дорог в летний период, а также обустройства тротуаров, ливневых канализаций. Четверть сообщений была посвящена вопросам освещения дорог.

«Прошу Снежногорск обратить внимание на ситуацию с уборкой улиц, а Минтранс – проконтролировать маршрут «Улица Крупской – посёлок Шонгуй»: пользователи соцсетей сообщают, что автобусы на этом маршруте опаздывают. Также прошу ЦУР проверить данную ситуацию с точки зрения выполнения рейсов по расписанию», – заключил Андрей Чибис.

Кроме того, на этой неделе специалисты ЦУР проведут очередной контрольный выезд по решению проблем, о которых сообщали граждане. Его результаты будут представлены на следующем оперативном совещании.