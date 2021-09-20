999 килограммов мусора собрали участники «Чистых игр на Семёновском озере»

18 сентября в районе Семёновского озера в Мурманске состоялись командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры на Семёновском озере». В «Чистых играх» приняли участие 15 команд: обучающиеся образовательных организаций, члены общественных организаций Мурманской области, самостоятельные команды.

С приветственным словом к участникам соревнований выступил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов: «Экологические соревнования – не игра. Это значимый вклад в экологию нашего региона, в наше будущее. Чистые игры объединяют всех в одну большую команду. Проблема мусора – очень острая, она стоит перед нашим поколением. Надеюсь, и в обычной жизни у всех сохранится привычка замечать мусор и убирать его».

По форме «Чистые игры» представляют собой квест, когда участники собирают, сортируют и обменивают на необходимый инвентарь мусор. За набранный объём «улова» начисляются баллы, поэтому команда может выработать стратегию по сбору мусора и получению наибольшего количества очков.

В качестве альтернативы обычному субботнику «Чистые Игры» получили признание уже во многих городах России. А экоквест на Семёновском озере проводят с 2018 года, в прошлом году случился вынужденный перерыв из-за пандемии – мероприятие перенесли на весну 2021 года, но тогда помешала погода.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в этом году участники собрали 999 килограммов мусора. В том числе 28 покрышек и 40 батареек. Победителем соревнований стала команда «#ЗаМЭС» (АО «Мурманэнергосбыт»). Второе место заняла команда «Движ «Мореходки» (ММРК им. И.И. Месяцева), на третьем месте оказались «Химбионты» из школы №5 г. Мурманска.