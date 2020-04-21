А что у вас, девчата, в кошельках - члены правительства Мурманской области отчитались о доходах за 2019 год
Самым богатым членом мурманского правительства в 2019 году стала первый замгубернатора с доходом около 10 млн рублей, пишет «Интерфакс».
Как сообщается на сайте правительства региона, первый заместитель губернатора Оксана Демченко (работает в правительстве Заполярья с марта 2019 года) задекларировала доход в размере 9 млн 962 тысячи 18 рублей. В её собственности садовый земельный участок площадью 2 тысячи кв. метров, жилой дом площадью
Второй по уровню доходов стала заместитель губернатора Ольга Кузнецова, которая занимает этот пост с июля 2018 года. Она заработала в 2019 году 5 млн 961 тысячу 295 рублей, что на 58% превышает уровень доходов в 2018 году. В собственности Кузнецовой есть легковой автомобиль «BMW». Её супруг задекларировал 3 млн 839 тысяч 42 рубля. В его индивидуальной собственности есть квартира площадью
Также в тройку самых богатых членов правительства Мурманской области вошла замгубернатора - министр финансов Мурманской области Елена Дягилева. Её доход в 2019 году составил 5 млн 640 тысяч 769 рублей. В её собственности два дачных земельных участка площадью