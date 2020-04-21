А что у вас, девчата, в кошельках - члены правительства Мурманской области отчитались о доходах за 2019 год

Самым богатым членом мурманского правительства в 2019 году стала первый замгубернатора с доходом около 10 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Как сообщается на сайте правительства региона, первый заместитель губернатора Оксана Демченко (работает в правительстве Заполярья с марта 2019 года) задекларировала доход в размере 9 млн 962 тысячи 18 рублей. В её собственности садовый земельный участок площадью 2 тысячи кв. метров, жилой дом площадью 140,4 кв. метров , а также общая совместная квартира площадью 55,7 кв. метров , автомобиль «Kia». Также в пользовании Демченко есть квартира площадью 98,5 кв. метров . Все объекты недвижимости находятся в России. Доход её супруга в 2019 году составил 11 тысяч 892 рубля.

Второй по уровню доходов стала заместитель губернатора Ольга Кузнецова, которая занимает этот пост с июля 2018 года. Она заработала в 2019 году 5 млн 961 тысячу 295 рублей, что на 58% превышает уровень доходов в 2018 году. В собственности Кузнецовой есть легковой автомобиль «BMW». Её супруг задекларировал 3 млн 839 тысяч 42 рубля. В его индивидуальной собственности есть квартира площадью 57,3 кв. метров .