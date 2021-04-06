А что у вас, коллеги, в кошельках? Зарплата рядовых сотрудников менее интересна россиянам, чем зарплата руководства

За пять лет осведомленность россиян о зарплатах коллег и руководства стала ниже. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, владеют ли наши граждане информацией о зарплатах коллег и руководителей. Участники опроса — представители компаний и работающие россияне старше 18 лет из всех округов страны.

Опрос представителей работодателей показал, что информация о зарплатах открыта лишь в каждой пятой российской компании (21%).

35% работающих россиян знают размер дохода всех коллег, 45% — лишь некоторых. Уровень вознаграждения руководства известен 38% работающих россиян.

Среди респондентов, не владеющих информацией об уровне дохода сотрудников компании, 24% хотели бы узнать сколько получают коллеги, 44% — сколько зарабатывает начальство.

По сравнению с аналогичным исследованием 2016 года, меньшее количество россиян сегодня осведомлены о зарплатах коллег и руководства. Пять лет назад 41% был в курсе доходов всех коллег, сейчас таковых 35%. Информация о зарплате руководителей была известна 43% россиян, сегодня — 38%. И если зарплату руководителей хотело бы знать то же количество сотрудников (44% сегодня и 43% пять лет назад), то интерес к зарплатам коллег значительно упал: в 2016 году доходы сослуживцев хотели знать 40%, сейчас — только 24%.