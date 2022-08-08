А если город заговорит?.. Как бы звучали дома и улицы Мурманска?

20 августа в 15.00 в заполярной «Кировке» стартует новый проект – иммерсивный променад «Если город заговорит».

Это прогулка в формате аудиоэкскурсии, где участники погрузятся в сказку-легенду о море. Во время необычного променада зрители услышат голос родного города и узнают интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска. Спектакль позволит перезагрузиться от забот и окунуться в новый мир, где декорациями будет город, а зрители станут полноценными участниками всего действия.

Иммерсивный променад «Если город заговорит» осуществляется при поддержке гранта губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на поддержку творцов в области современного искусства!

Кстати, мероприятие доступно для посещения по «Пушкинской карте».