«А Кот гулял в потустороннем»: «Научка» приглашает на презентацию сборника стихов и рассказов Инны Вороновой

19 января в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация сборника стихов и рассказов Инны Вороновой «А Кот гулял в потустороннем».

Книга «А Кот гулял в потустороннем» одновременно жизненная и сказочная, о смешном и о грустном. В ней проза соседствует с поэзией, приключения – с философией. В книге собраны стихотворения о природе, о войне и мире, о добре и зле, о том, что тревожит, волнует, будоражит, причиняет боль или рождает надежду.

Как пишет vk.com/murmannauchka, Инна Юрьевна Воронова – психолог, поэт. председатель Регионального отделения Российского союза писателей (РСП). Занимается волонтёрской деятельностью. Лауреат Международного конкурса имени Антуана де Сент Экзюпери за лучшую терапевтическую сказку. Финалист II конкурса «Женская поэзия» (Мурманск, 2021 г.).

В программе прозвучат произведения в исполнении автора.

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457286214%2Faea965f819248a4d57