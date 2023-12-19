«А+»: Мурманская область в числе лидеров федерального рейтинга энергоэффективности
Минэкономразвития России подготовило рейтинг региональной политики в области энергоэффективности за 2022 год.
Субъекты Российской Федерации оценивались по 15 индикаторам, сгруппированным в рамках 5 факторов (стратегическое планирование, дорожная и уличная инфраструктура, МКД, государственные и муниципальные учреждения, организационное и методическое обеспечение).
По рейтинговой шкале от 0 до 100 баллов Мурманская область набрала 81 балл и вошла в число регионов-лидеров, которым условно присвоен высокий класс энергоэффективности «А+».
Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, самые высокие баллы смогли получить только 21 регион. По результатам рейтинга особо отмечены регионы, добившиеся максимальных результатов по отдельным оцениваемым направлениям государственной политики.
Мурманская область стала лучшей в сфере энергоэффективности государственных и муниципальных учреждений.
Фото: https://gov-murman.ru