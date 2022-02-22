А народ-то не знает: в России могут подорожать жилищно-коммунальные услуги из-за новых правил

Общественники заявляют о возможном росте платы за жилищно-коммунальные услуги в России. Согласно постановлению правительства России от 3 февраля 2022 года, которое начнёт действовать с 1 сентября, плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объёмы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сегодня, говорится в письме НП «ЖКХ Контроль» в Минстрой.

Как пишут «Известия», например, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов, на сегодняшний день размер платы за ЖКУ ограничен нормативом и, согласно правилам, взимать плату выше норматива позволяется лишь в том случае, если общее собрание собственников квартир приняло перечень услуг больше минимального.

При этом, по словам зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева, нередко владельцы и арендаторы квартир не оплачивали весь объём коммунальных ресурсов, которые использовались на содержание общего имущества.

Сохранов отметил, что в результате управляющие компании вынуждены самостоятельно доплачивать ресурсоснабжающим организациям или становиться должниками.

В письме «ЖКХ Контроль» в Минстрой отмечается, что новые правила могут привести к ситуации, когда в домах значительно вырастет плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. По мнению руководителя регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут подорожать на 20-50%.