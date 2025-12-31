Предновогодние и новогодние радости в областном центреПраздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск
А нашем регионе разработаны «Правила хорошего тона Мурманской области» – рекомендации для туристов

Обеспечение безопасности туристических услуг возможно лишь при объединении усилий органов власти и туристического сообщества. Об этом министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор сказала на встрече с представителями туриндустрии региона. Встреча была организована Ассоциацией профессиональных экскурсоводов «Арктические гиды» и прошла в формате бизнес-завтрака.

Одним из центральных вопросов в преддверии предстоящих каникул стал вопрос качества и безопасности туристических услуг, в том числе наблюдения за северным сиянием, айс-флоатинга, морских прогулок. Как подчеркнула Марта Говор, в этом первостепенном по значимости вопросе важна консолидация усилий.

«Мы можем сколь угодно много запрещающих правил придумывать, но, если рынок не будет саморегулироваться, все усилия будут напрасны. Я очень рассчитываю на поддержку ключевых игроков туристического сообщества в этой работе», – подчеркнула Марта Говор.

Участники встречи также обсудили механику пресечения деятельности нелегальных гидов. Как пояснила министр, в этой работе ведомство активно взаимодействует с правоохранительными органами, в том числе с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области. Подобные совместные рейды проводились ранее и будут продолжены. Президент ассоциации «Арктические гиды» Артур Шинкарук от лица сообщества выразил готовность к сотрудничеству, в том числе в формате проведения совместных контрольных закупок туристических услуг.

Ещё одним важным вопросом дискуссии стала культура поведения туристов. Марта Говор напомнила, что в регионе разработаны «Правила хорошего тона Мурманской области» – рекомендации для туристов, как вести себя, например, во время фотоохоты за северным сиянием, нахождения на природных территориях, в исторических местах и местах памяти. Правила опубликованы на официальном туристическом портале Murmansk.travel. Для удобства туристов также разработаны и переведены на английский и китайский языки наглядные информационные карточки с простыми правилами поведения. Они распространяются в офисах Туристского информационного центра Мурманской области, а также направляются туроператорам, гидам и отельерам. Подборка рекомендаций в карточках регулярно обновляется.

Как подчеркнула Марта Говор, невозможно наращивать турпоток, не развивая при этом туристическую инфраструктуру. В 2026 году значительная часть средств будет направлена в том числе на развитие объектов размещения, благоустройство популярных точек наблюдения за северным сиянием, внедрение единой системы туристической навигации. Субъекты туриндустрии региона в 2026 году будут получать поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также региональной субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма.

Подводя итог встречи, министр Марта Говор ещё выразила готовность ведомства к всестороннему сотрудничеству с игроками отрасли.

«Наше туристическое сообщество очень дружное, дельное, бескомпромиссное. Мы чувствуем, как вы радеете за своё дело. Сделать пребывание гостей в Мурманской области комфортным и безопасным – наша общая цель. Мы готовы вас слушать и слышать», – подчеркнула Марта Говор.

«Мы открыты к сотрудничеству с министерством. Мы готовы обсуждать, участвовать и помогать. Мы все живём здесь, и нам не всё равно», – заверил президент ассоциации «Арктические гиды» Артур Шинкарук.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560177/#&gid=1&pid=8

Наш регион-51

