«А поутру они проснулись», упала нефть в цене и рубль за ней

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель, свидетельствуют данные сегодняшних торгов на 7.31 мск. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в 27,72 доллара за баррель.

Пессимизм по поводу распространения нового коронавируса и провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ в Вене обрушил сегодня биржевые индикаторы по всей Азии. Гонконгский индекс Hang Seng при открытии торгов сократился более чем на 1 тысячу пунктов или почти на 3,9%. В негативной зоне также проходят торги на фондовых площадках материкового Китая, Японии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, Таиланда.

Как пишет ТАСС, наибольшие потери несёт нефтедобывающий сектор. В Гонконге почти на 10% подешевели акции китайского гиганта «Petrochina». Сразу на 17% обесценились бумаги Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

Резкое снижение мировых цен на нефть стало причиной массовой распродажи акций на азиатских фондовых рынках в понедельник. Такое мнение высказал гонконгский аналитик из финансовой компании «Atta Capital» Алан Ли. «Рынок шокирован обещанием Саудовской Аравии наращивать добычу нефти. Обвал цен на нефть спровоцировал дальнейшую распродажу активов других классов. Инвесторы ждут ответа других членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и России», - приводит слова эксперта газета «South China» Morning Post.

Ведущий аналитик из компании «JPMorgan Asset Management's» по рынкам Азии Тай Хуэй прогнозирует сильную волатильность на рынках в ближайшей перспективе. «Дальнейшие риски снижения нефтяных цен ударят по акциям энергетических компаний, большинство из которых и так сильно потеряли в стоимости из-за опасений замедления спроса на нефть», - отметил он.

Курс рубля падает к доллару до 72,5 и к евро до 82,7 на фоне обрушения нефтяных котировок, вызванного выходом России из сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные международных торгов. По состоянию на сегодня на 6.41 мск курс доллара к рублю растёт до 72,5 рубля за доллар с уровня предыдущего закрытия в 68,9 рубля. Курс евро к рублю поднимается до 82,7 рубля за евро с уровня предыдущего закрытия в 80,3 рубля.

Нефтяные котировки обвалились более чем на 25% на фоне новостей о том, что 6 марта по итогам заседания ОПЕК+ участники не смогли договориться о новых договорённостях - изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, пишет 1prime.ru.

На Мосбирже доллар понимался выше 70 рублей в последний раз в сентябре 2018 года, но ненадолго и только до 70,59 рубля. Поводом тогда стали санкции США по так называемому «делу Скрипаля». Евро дороже 80 рублей был в том же «санкционном» году: в сентябре доходил до 81,89 рубля, а после небольшой передышки подскакивал в декабре до 80,20 рубля.

Напомним, исторический минимум по курсу рубля был в январе 2016 года. К тому моменту на фоне бума сланцевой нефти в США котировки «чёрного золота» практически неуклонно падали в течение полутора лет, с уровня около 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов как раз в январе 2016 года. Доллар в том месяце достигал 85,75 рубля, евро - 93,60 рубля.