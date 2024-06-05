«А Север не отпускает...»: новый выставочный проект открылся в Мурманском областном художественном музее

Открытие выставки состоялось в преддверии 70-летия со дня рождения художника Нэли Макеевой. В экспозиции представлены работы из фондов областного музея и частных коллекций. Среди экспонатов: картины, вышивка, художественная роспись по дереву.

Как пишет vk.com/murmanculture, стиль, в котором работает автор, напоминает мильфлёр, что с французского переводится как «тысяча цветов». Специфической особенностью такого стиля является изображение небольшого размера цветов на однотонном фоне.

Сюжеты и мотивы росписей являются уникальным авторским замыслом, создавая неповторимый узнаваемый стиль Нэли Макеевой. Зрители могут увидеть в экспозиции наборы украшений с авторской росписью, шкатулки, расписные матрёшки и иные работы автора.

Выставка работает до 22 сентября. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279286%2Fwall-139605315_27052