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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 14:30

«А снится нам трава, трава у дома», или Работа по покосу травы во дворах Мурманска будет усилена

В летний период в Мурманске традиционно ведётся покос травы. Глава администрации города поручил главам управлений административных округов и руководителям комитета по развитию городского хозяйства активизировать эту работу на своих территориях.

— Это важно не только из соображений противопожарной безопасности. Практически каждый день ко мне поступают жалобы жителей на неухоженные дворы и траву по пояс. Мы должны не только оперативно отрабатывать такие заявки, но и предупреждать их, усилив контроль над работой управляющих организаций в этом направлении, — сказал Евгений Никора.

Выездные проверки, проведенные главами округов, показали, что за минувшую неделю в Ленинском округе города покос выполнен на 65 придомовых территориях. В первоочередном порядке — со стороны главных фасадов домов, расположенных вдоль магистральных дорог, а также на детских площадках. Работы по покосу травы уже завершили семь управляющих компаний: ООО «Наш общий дом», ООО «ВентЭнергоСтрой», ООО «Алые паруса», ООО «Рикдом», ООО «УК Недвижимость-сервис», ООО «Лига ЖКХ», ОО «Сервис ЖКХ». Ряд организаций еще не выполнил задачу в полном объеме: ООО «УК МО», ООО «Комфорт», ФГБУ «ЦЖКУ».

В Первомайском округе за неделю покос выполнен на 106 придомовых территориях. Работы закончили четыре УК — ООО «МУЖСК», ООО УК «МРС», ООО «Алые паруса», ООО УК «Мурман-Сити».

В Октябрьском округе проверка в части выполнения таких работ проведена по 14 участкам. По результатам объезда территорий семи УК — ООО ЖУ «Заполярье», ООО «Первая УК», ООО «РЦУ ЖФ», ООО УК «Альбатрос», ООО УК «Буревестник», ООО «Северный город», ООО «Заполярье-Сервис»; трех ТСЖ — «Карла Маркса, 57», «Полярные Зори, 19», «Кольский, 8» было выявлено одно замечание по адресу: просп. Ленина, 20. Также в отношении ТСЖ «ул. Карла Маркса, 57» составлен один материал о неисполнении требований правил благоустройства.

— Ещё одна важная задача — покос вблизи образовательных учреждений. Трава, которая зачастую выше детей, никак не украшает территории наших садов и школ, поэтому также прошу обратить на это особое внимание, — сказал Евгений Никора.

 

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