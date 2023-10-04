«А у нас во Дворце»: «Кировка» собирает лучшие ансамбли Мурманска на своей сцене

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает 8 октября в 14.00 на концерт «А у нас во Дворце».

В этот день на главной сцене столицы Заполярья выступят лучшие детские коллективы областной «Кировки»: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи» , ансамбль бального танца «Ониона» , цирк «Комплимент» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбль народной песни «Горенка» , фольклорный ансамбль «Потешенки», вокальный ансамбль «Цветные сны» и артисты драматического театра «Комедиограф».

Участники коллективов подарят гостям праздника красочные номера, море положительных впечатлений и хорошее настроение. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267381%2Falbum-139605315_00%2Frev