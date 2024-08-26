А вы знаете, какой недвижимостью владеет ваш ребёнок?

Как можно получить сведения о наличии недвижимости у несовершеннолетнего ребёнка? Такой вопрос интересует многих северян. В региональном Росреестре пояснили, что есть несколько способов получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о наличии недвижимого имущества у несовершеннолетнего. Так, подать запрос на получение сведений из ЕГРН можно:

– при личном обращении в МФЦ несовершеннолетнего старше 14 лет либо его представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной правообладателем;

– при личном обращении в МФЦ родителей либо представителя несовершеннолетнего до 14 лет на основании свидетельства о рождении, либо документа, выданного уполномоченным органом, подтверждающего полномочия представителя (или нотариально заверенной копии документа);

– путём отправки запроса по почте в филиал ППК «Роскадастр» по Мурманской области (183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 44).

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова пояснила, что в настоящее время отсутствует возможность запроса в электронном виде сведений из ЕГРН от имени несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста. В связи с этим Росреестр совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводят работы по реализации такого запроса.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, вместе с тем на сегодняшний день пользователям портала «Госуслуги» с подтверждённой учётной записью, достигшим 14 лет:

– доступна услуга по предоставлению сведений из ЕГРН в виде выписки (платно, в срок до трёх рабочих дней);

– доступно отображение сведений о принадлежащих ему объектах недвижимости в цифровом профиле портала «Госуслуги»;

– в случае если несовершеннолетний является правообладателем объекта недвижимости, доступна возможность в отношении такого объекта запросить сведения из ЕГРН с помощью сервиса «Онлайн-выписка» (бесплатно, в течение минуты).