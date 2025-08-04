ААНИИ готовит очередную ротацию полярников дрейфующей станции «Северный полю-42»

Сменный состав учёных и членов судового экипажа в приполюсной район доставит научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников». Оно отправится в Арктику в середине августа из Мурманска.

Сменный состав учёных и членов судового экипажа в приполюсной район доставит научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников». Оно отправится в Арктику в середине августа из Мурманска.

Операцией руководит опытный полярник Кирилл Фильчук, известный своей успешной работой на предыдущей станции СП-41.

В настоящее время дрейфующая станция «Северный полюс-42» работает в Западном полушарии в точке с координатами 86°с. ш., 130°з. д. Это одно из самых труднодоступных мест в Арктике. Расстояние до географического Северного полюса – около 400 км.

«В первых числах апреля СП-42 пересекла 85-й градус северной широты и затем вошла в Западное полушарие. В научном плане траектория дрейфа очень интересна, учёные оказались в районах, в которые крайне редко попадали наши экспедиции. Это представляет огромный научный интерес и ценность. Однако местоположение станции серьёзно осложняет для нас логистику и транспортные операции», - рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Рейс НЭС «Академик Трёшников» продлится около двух месяцев, за которые судно преодолеет около 9000 км преимущественно по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана. Попутно экспедиция посетит научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова» на архипелаге Северная Земля.

Ротация полярников будет выполняться с привлечением вертолётов. Планом экспедиции также предусмотрена передислокация ледостойкой платформы «Северный полюс» к другому ледовому полю и повторное развёртывание ледового научного лагеря.

Фото и видео (Александр ЗУБКОВ, ААНИИ): https://vk.com/video-165713521_456239764