ААНИИ: мы наблюдали явную тенденцию к сокращению периода безледокольного плавания по трассе Севморпути

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) разработал прогноз ожидаемых ледовых условий в российских арктических морях на вторую половину летней навигации. Прогноз разработан с учётом начавшихся осенне-летних гидрометеорологических процессов и содержит уточненные данные к долгосрочному прогнозу, разработанному в августе текущего года.

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, во второй половине летней навигации ожидаются относительно благоприятные условия для плавания. В Баренцевом и Карском морях, море Лаптевых и в западной части Восточно-Сибирского моря прогнозируется лёгкий тип ледовых условий, а в восточной части Восточно-Сибирского и Чукотского морей – средний.

«В этом сезоне фиксируется высокая изменчивость обстановки в арктических морях. В частности, вдоль побережья Чукотки в последней декаде августа отмечались аномально сложные ледовые условия: очень сплоченные (9-10 баллов) и сплоченные (7-8 баллов) льды, дрейфующие в Берингово море. Подобная ледовая обстановка не регистрировалась ни разу за последние 20 лет. Мы наблюдали явную тенденцию к сокращению периода безледокольного плавания по трассе Севморпути и формированию тяжёлых ледовых условий на конец навигационного периода. В сентябре ситуация резко изменилась: при сохранении отрицательных температур и сильных северных ветрах происходит быстрое таяние льда. Буквально за неделю, с 9 по 15 сентября, относительная площадь ледяного покрова сократилась на 15%, что может свидетельствовать о притоке тёплых вод», – прокомментировал директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров.