Абитуриентам региона и их родителям рассказали о ходе приёмных кампаний в вузах в 2023 году

Региональное собрание для выпускников 2023 года прошло в онлайн-формате в сообществе Института развития образования. В собрании приняли участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, руководители ведущих вузов региона – ректор Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета Мария Князева, а также представители приёмных комиссий университетов.

Абитуриентам и родителям рассказали о ходе приёмных кампаний в вузах и особенностях набора в 2023 году, включая учёт индивидуальных достижений для поступающих, о возможностях получить востребованную специальность и найти работу, о современной образовательной среде университетов и преимуществах обучения в них.

«Мы проводим традиционное региональное собрание для абитуриентов и их родителей. Выпускники 2023 года выходят на финишную прямую – совсем немного времени осталось до 1 февраля, когда необходимо определиться с предметами, по которым они будут сдавать ЕГЭ. Следующий серьёзный шаг, который предстоит сделать – это выбрать будущий вуз, и я рекомендую выбрать учебное заведение в родном регионе. Студенческая жизнь полна забот и волнений, но нет времени прекрасней, чем эта пора. Выбирайте свою дорогу и идите по ней уверенно, не зная сомнений и усталости!», – пожелала будущим абитуриентам министр образования и науки Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru