Соответствующий законопроект «Единая Россия» внесла в Госдуму.

Вчера в Государственной Думе первое чтение прошёл законопроект «Единой России», согласно которому абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж.

Предполагается, что изменения, предлагаемые в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», будут касаться любого высшего и среднего профессионального образования, программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры, ординатуры или адъюнктуры.

«С принятием данного законопроекта будет расширен список достижений, за которые абитуриентам начисляются дополнительные баллы. Это позволит молодым людям, вернувшимся домой после службы в армии, более уверенно чувствовать себя при поступлении, - прокомментировала законопроект депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Татьяна Кусайко. - А значит, увеличится число тех, кто решит получить или продолжить образование после окончания службы. Одна из стратегических задач, которая сегодня поставлена Президентом Владимиром Путиным – снижение дефицита квалифицированных кадров. Данный закон станет одним из инструментов её решения».

Депутат подчеркнула, что законодательная инициатива никак не скажется на тех, кто не служил в армии и планирует поступать в то или иное образовательное учреждение.

По словам авторов законопроекта, изменения будут способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия».